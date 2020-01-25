Помпео обвинил журналистку во лжи после вопросов про Украину

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью. Об этом сообщает газета USA Today.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз - вчера, когда мы договорились, что разговор будет вестись не под запись", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. В частности, журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Так, во время интервью в пятницу журналистка спросила Помпео о работе Государственного департамента США и позицию госсекретаря относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Помпео утверждал, что действовал в ситуации с Йованович "правильно" и защищал ее и других сотрудников Госдепартамента. Однако, по словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.