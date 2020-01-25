ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео обвинил журналистку во лжи после вопросов про Украину

Новости » Политика     25.01.2020 - 19:18
Помпео обвинил журналистку во лжи после вопросов про Украину
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью. Об этом сообщает газета USA Today.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз - вчера, когда мы договорились, что разговор будет вестись не под запись", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. В частности, журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Так, во время интервью в пятницу журналистка спросила Помпео о работе Государственного департамента США и позицию госсекретаря относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Помпео утверждал, что действовал в ситуации с Йованович "правильно" и защищал ее и других сотрудников Госдепартамента. Однако, по словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.

Американский военный вертолет сел на воду в районе японской Окинавы Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь