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Помпео подтвердил визит в Украину

Новости » Политика     30.12.2019 - 14:03
Помпео подтвердил визит в Украину
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Он посетит также Беларусь

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

Он отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии", - написал Помпео.

Помпео подтвердил визит в Украину

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января 2020 года в Украину с рабочим визитом прилетит государственный секретарь США Майк Помпео.

РБК-Украина писало, что госсекретать Соединенных Штатов майк Помпео готовит визит в Украину с 3 по 4 января. Отмечается, что в ходе визита государственный секретарь проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.

Помпео и глава Пентагона убеждали Трампа не замораживать помощь для Украины, - NYT Трамп подыскивал замену госсекретарю Помпео, - WP
Новости Украины визит в УкраинуМайк Помпео
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