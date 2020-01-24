Госдепе США подтвердил визит Помпео в Украину

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео прилетит в Киев 30 января

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео посетит Украину 30 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Как сообщается, Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

30 января госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Беларуссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

После этого глава Государственного департамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".

Напомним, 1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.