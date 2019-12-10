Помпео застеріг РФ щодо втручання в президентські вибори

Фото: Майк Помпео (Getty Images)

Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість втручання у внутрішні справи США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео застеріг Російську Федерацію (РФ) від втручання в президентські вибори 2020 року. Про це він заявив за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Зазначається, що Помпео заявив, що обговорив з Лавровим неприпустимість втручання у внутрішні справи США.

"Адміністрація Дональда Трампа завжди буде захищати чесність наших виборів", - зазначив він.

Нагадаємо, Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна 9 грудня в Парижі. Сторони, за словами Лаврова, "досить довго говорили про Україну". Помпео в ході конференції зазначив, що російський міністр "тільки повернувся з Парижа, де президент Путін і президент Зеленський провели змістовні переговори".

Як повідомляло РБК-Україна, Помпео зустрінеться у Вашингтоні з Лавровим на наступний день після нормандського саміту і обговорить ситуацію в Україні. Помпео і Лавров обговорять такі спірні питання, як Сирія, Україна, Венесуела і контроль над озброєннями.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі Трампа з Лавровим. Однак час візиту ще не відомо. Крім того, офіційних оголошень з приводу зустрічі Лаврова і Трампа ще не було. Також поки в офіційному розкладі Білого дому і держдепартаменту на наступний тиждень зустрічі з Лавровим немає.