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Белый дом хочет организовать встречу Трампа и Лаврова

Новости » Политика     09.12.2019 - 02:40
Белый дом хочет организовать встречу Трампа и Лаврова
Фото: Белый дом (www.whitehouse.gov)

Ранее сообщалось о встрече с Лавровым госсекретаря США Майка Помпео

Белый дом работает над организацией встречи американского президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сказал Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен телеканалу CBS.

По его словам, среди тем для обсуждения сторон - контроль над вооружениями. О'Брайен отметил, что встреча готовится по принципу взаимности, поскольку во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву его принял российский президент Владимир Путин.

"Подождем-увидим. Но я думаю, существует возможность того, что встреча произойдет. Мы над этим работаем", - сказал О'Брайен.

Однако время визита еще не известно. Кроме того, официальных объявлений по поводу встречи Лаврова и Трампа еще не было. Также пока в официальном расписании Белого дома и госдепартамента на следующую неделю встречи с Лавровым нет.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что 10 декабря 2019 года в Вашингтоне планируется встреча государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Известно, что поскольку встреча планируется на следующий день после нормандского саммита, то стороны также обсудят ситуацию в Украине.

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Помпео и Лавров обсудят Украину после нормандского саммита
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