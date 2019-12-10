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Трамп отреагировал на официальные обвинения по делу об импичменте

Новости » Политика     10.12.2019 - 20:20
Трамп отреагировал на официальные обвинения по делу об импичменте
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сегодня Палата представителей США предъявила официальные обвинения Трампу

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения по делу об импичменте демократами Палаты представителей Конгресса являются "смехотворными". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, глава комитета по судебной власти Палаты представителей Джеррольду Надлер знает, что это неправда и смехотворно по поводу давления на Украину ради вмешательства в выборы США 2020 года.

"Надлер только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "Давления не было". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал президент США.

Также он заявил, что глава Комитета по вопросам разведки Адама Шиффа является "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасную и мошенническую заявление".

"Его поймали на этом, но с ним ничего не случилось за совершение этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!", - написал Трамп.

Напомним, сегодня демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичмент президента Дональда Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

Как сообщало РБК-Украина, ожидается, что демократы проголосуют за вынесения официального обвинения Трампу до 12 декабря. После одобрения Конгрессом, вопрос об импичменте будет направлен на рассмотрение Сената.

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