Помпео предостерег Иран от ответа на убийство Сулеймани

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу американского Госдепа.

Так, в интервью телеканалу Iran International руководитель внешнеполитического ведомства США призвал Тегеран воздержаться от мер в ответ на убийство иранского военного командующего Сулеймани. Также Помпео рассказал о том, как Вашингтон будет действовать в случае ответа со стороны Ирана.

"Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану - ред.) силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе - ред.) был убит американский контрактник (из числа гражданских - ред.)", - заявил он.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на враждебные действия со стороны Тегерана.

"Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран - ред.) отвечать", - заключил Помпео.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон будет жестко реагировать на враждебные действия, нацеленные против американских военнослужащих, со стороны Ирана или подконтрольных ему сил. Однако Эспер не уточнил, о какой именно "жесткой реакции" идет речь.