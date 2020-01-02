Глава Пентагона пригрозил жестким ответом на любую угрозу со стороны Ирана

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Эстер сообщил, что команда Совета нацбезопасности ежедневно проводит встречи с президентом США Дональдом Трампом

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты жестко отреагируют на любую угрозу американским военнослужащим в Ираке или другой стране со стороны Ирана или подконтрольных ему сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Также министр обороны США сообщил, что команда Совета нацбезопасности ежедневно проводит встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Команда Совета национальной безопасности (Белого дома - ред.) встречается и созванивается с ним (Дональдом Трампом - ред.) ежедневно, если не каждые несколько часов. Он хочет обеспечить, чтобы о наших вооруженных силах побеспокоились должным образом, чтобы они оставались боеспособными и готовыми выполнять (боевые - ред.) задачи. Он совершенно прав в том, что в случае нападения на нас ответ сил США будет жестким и мощным", - заявил Эспер.

Однако, глава Пентагона не уточнил, какие именно действия предпримут военные США в случае нападения.

"Известно, что мы способны предпринимать широкий спектр различных действий. Мы ответим на любые шаги со стороны Ирана и его марионеток, а также будем упреждать любые атаки на наши силы или личный состав", - отметил он.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

1 января посольство США в Иране приостановило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.