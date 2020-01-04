Помпео застеріг Іран від відповіді на вбивство Сулеймані

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео застеріг Іран від дій у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу американського Держдепу.

Так, в інтерв'ю телеканалу Iran International керівник зовнішньополітичного відомства США закликав Тегеран утриматися від заходів у відповідь на вбивство іранського військового командувача Сулеймані. Також Помпео розповів про те, як Вашингтон буде діяти у разі відповіді з боку Ірану.

"Ми конкретно не повідомляємо про свої дії. Як ви бачили минулого тижня, ми будемо залучати до відповідальності підконтрольні (Ірану - ред.) сили. Ви бачили удари, які Міністерство оборони США завдало в Сирії і Іраку безпосередньо у відповідь на події 27 грудня, коли (на іракській базі - ред.) був убитий американський контрактник (з числа цивільних - ред.)", - заявив він.

Держсекретар США додав, що Вашингтон буде продовжувати реагувати на ворожі дії з боку Тегерана.

"Ми будемо продовжувати реагувати. Ми змусимо (Іран - ред.) відповідати", - уклав Помпео.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон буде жорстко реагувати на ворожі дії, націлені проти американських військовослужбовців, з боку Ірану або підконтрольних йому сил. Однак Еспер не уточнив, про яку саме "жорстку реакцію" йде мова.