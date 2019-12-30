Помпео подтвердил визит в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

Он отметил, что посетит также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии", - написал Помпео.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января 2020 года в Украину с рабочим визитом прилетит государственный секретарь США Майк Помпео.

РБК-Украина писало, что госсекретать Соединенных Штатов майк Помпео готовит визит в Украину с 3 по 4 января. Отмечается, что в ходе визита государственный секретарь проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.