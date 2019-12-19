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У Зеленского подтвердили визит Помпео в Украину

Новости » Политика     19.12.2019 - 15:36
У Зеленского подтвердили визит Помпео в Украину
Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

Визит Помпео запланирован на 3 и 4 января

Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января 2020 года в Украину с рабочим визитом прилетит государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Помпео запланировала встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - заявил помощник президента.

Также Ермак сообщил, что планируется визит президента в Великобританию.

"Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

Напомним, госсекретать Соединенных Штатов майк Помпео посетит Украину с 3 по 4 января. Отмечается, что в ходе визита государственный секретарь проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, ранее Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

Также Помпео предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы США в 2020 году.

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