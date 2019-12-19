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Помпео прилетит в Украину с официальным визитом

Новости » Политика     19.12.2019 - 08:12
Помпео прилетит в Украину с официальным визитом
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Визит запланирован на начало следующего года

С 3 по 4 января Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, встречу активно поддерживает Белый дом.

“Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом”, - говорится в сообщении

Издание отмечает, что должностные лица Госдепартамента, в свою очередь, не подтвердили планы мистера Помпео по этой поездке.

Напомним, ранее Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в Париже.

Также Помпео предостерег Россию от вмешательства в президентские выборы США в 2020 году.

Кроме этого, Помпео назвал успешной политику США относительно Украины.

"Наша политика в отношении Украины была четкой и мы внедряли ее успешно. Остается много вызовов: россияне все еще остаются на Донбассе, президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией, которые эта страна имеет много лет; Госдеп работает над этим более чем полтора года и мы продолжим работать. Все действия, которые я сделал и делаю - направлены на достижение этой цели", - заявил он в ноябре.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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