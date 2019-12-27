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Трамп подыскивал замену госсекретарю Помпео, - WP

Новости » Политика     27.12.2019 - 02:21
Трамп подыскивал замену госсекретарю Помпео, - WP
Фото: Майк Помпео и Дональд Трамп (Getty images)

Трамп готов отправить Помпео на выборы в Сенат

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ноябре подыскивал кандадатуру на должность госсекретаря США вместо Майка Помпео. Об этом пишет CNN, ссылаясь на The Washington Post.

Источники газеты утверждают, что этот вопрос Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками. Отмечается, что самого Помпео американский президент не против был отправить на выборы в Сенат в случае, если возникнет угроза потерять место от Канзаса, на которое может претендовать госсекретарь.

Среди кандидатов на возможную замену Помпео фигурировал советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. У него в последнее время стало больше дипломатических обязанностей. Он поехал на саммит АСЕАН в октябре, сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.

Другим кандидатом источники назвали главу Минфина США Стивена Мнучина.

Также Трамп интересовался мнением законодателей и чиновников о кандидатуре посла США в Германии Ричарда Греннела. Обсуждались и в этом ключе спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и сенаторы - Марк Рубио и Том Коттон.

Напомним, ранее Time писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти из администрации президента США Дональда Трампа. Помпео якобы хочет баллотироваться в сенат США от Канзаса на выборах в следующем году.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМайк Помпео
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