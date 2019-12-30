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Помпео підтвердив візит в Україну

Новини » Політика     30.12.2019 - 14:03
Помпео підтвердив візит в Україну
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Він відвідає також Білорусь

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Помпео.

Він зазначив, що відвідає також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

"В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південно-Центральній Азії", - написав Помпео.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на початку січня 2020 року в Україну з робочим візитом прилетить державний секретар США Майк Помпео.

РБК-Україна писало, що госсекретать Сполучених Штатів майк Помпео готує візит в Україну з 3 по 4 січня. Відзначається, що в ході візиту державний секретар проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін.

Помпео і глава Пентагону переконували Трампа не заморожувати допомогу для України, - NYT Трамп підшукував заміну держсекретареві Помпео, - WP
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