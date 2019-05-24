Помпео перенес визит в Германию на 31 мая

Госсударственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Германию с рабочим визитом 31 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помпео должен был посетить Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель в начале мая, но последний момент отменил его в пользу незапланированной поездки в Ирак.

Пресс-секретарь правительства Германии заявила, что Ангела Меркель на переговорах планирует обсудить напряженность в отношениях с Ираном из-за ядерной программы и роли на Ближнем Востоке, которую должны урегулировать мирным путем.

Напомним, 7 мая госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин.Помпео сослался на "неотложные дела". В Госдепартаменте сообщили, что хотели бы отложить намеченные встречи, а сам госсекретарь рассчитывает в ближашее время посетить столицу Германии.

Позже госсекретарь США совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. В Багдаде Майк Помпео провел 4 часа.

А 9 мая Майк Помпео отменил визит в Гренландию, чтобы вернуться в Вашингтон на фоне обострения напряженности с Ираном.Ожидалось, что Помпео завершит свое европейское турне визитом в Гренландию, направленном на продвижение арктической политики администрации президента Дональда Трампа.