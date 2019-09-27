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ЕС пригрозили Ирану выходом из ядерного соглашения

Новости » Политика    27.09.2019 - 15:12
ЕС пригрозили Ирану выходом из ядерного соглашения
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

Нарушения могут спровоцировать крах договора и позволить ООН восстановить санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран, что в случаи дальнейшего нарушения ядерного соглашения члены Европейского союза (ЕС) выйдут из соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что страны запустят специальную процедуру в решении споров по выходу из соглашения, в случаи любого дальнейшего нарушения документа.

Предупреждение было вынесено на встрече с иранскими министрами в Генеральной Ассамблеи ООН.

Ядерный наблюдатель ООН заявил, что Иран использует запрещенную технологию обогащения ураном.

В свою очередь Иран заявляет, что он обогащает уран только для гражданских целей.

Согласно мнению экспертов, нарушение ядерного соглашения будет иметь разрушительные последствия для экономики Ирана.

Напомним, в Европе обеспокоены действиями Ирана по ядерной сделке.

Как сообщало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов полностью выйти из ядерного соглашения. По словам Зарифа, полный отказ от исполнения условий ядерной сделки может состояться в случае, если другие страны-участники договора не будут защищать интересы Ирана.

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