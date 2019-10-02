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Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії

Новини » Політика    02.10.2019 - 08:59
Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помпео розмістив зображення, на якому видно два судна, які знаходяться поруч

Іранський танкер Adrian Darya 1 перекачує нафту біля берегів Сирії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.

Помпео розмістив зображення, на якому видно два судна, які знаходяться поруч і одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.

"Незважаючи на обіцянку Великобританії міністра закордонних справ Ірану Заріфа, що Adrian Darya 1 не буде поставляти нафту до Сирії, в даний час він передає нафту біля сирійського узбережжя. Буде світ вважати Іран відповідальним, якщо ця нафта буде поставлена в Сирії?" - написав Помпео.

Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії

Нагадаємо, Великобританія, Франція і Німеччина попередили Іран, що у випадку подальшого порушення ядерної угоди члени Європейського союзу вийдуть з угоди.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий повністю вийти з ядерного угоди. За словами Заріфа, повний відмова від виконання умов ядерної угоди може відбутися у випадку, якщо інші країни-учасники договору не будуть захищати інтереси Ірану.

Зазначимо, у США раніше заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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