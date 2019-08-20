США предупредили Грецию о последствиях содействия иранскому танкеру

Фото: Госдеп (U.S. Department of State)

Госдеп подозревает танкер Adrian Darya 1 в намерении доставить нефть в Сирию в интересах КСИР

Соединенные Штаты Америки сообщили правительству Греции о своей "жесткой позиции" в отношении иранского танкера, который отправился в Грецию в понедельник после того, как был освобожден из-под стражи Гибралтаром. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В Вашингтоне считают, что танкер планирует доставить нефть в Сирию в интересах Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

"Любое усилие по оказанию помощи танкеру может рассматриваться как оказание материальной поддержки организации, которую США считают террористической", - заявили в Госдепе.

Чиновник добавил, что танкер помогает Корпусу исламской революционной гвардии, который Соединенные Штаты считают террористической организацией, транспортируя нефть в Сирию.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заявили о своей "жесткой позиции" греческому правительству, а также всем портам Средиземноморья в отношении оказания любого содействия танкеру.

Корабль Adrian Darya 1, ранее известный как The Grace 1, покинул район Гибралтара поздно в воскресенье.

Система отслеживания движения кораблей Refinitiv показывает, что судно направляется в греческую Каламату, и должно прибыть в порт назначения в следующее воскресенье.

Напомним, ранее британская заморская территория Гибралтар отказала США в требовании повторно арестовать иранский танкер Grace 1. После этого иранский танкер, задержанный в прошлом месяце по подозрению в доставке нефти в Сирию, отплыл из акватории Гибралтара. При этом он был переименован в Adrian Darya.