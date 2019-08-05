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Иран заявил о готовности полностью выйти из ядерной сделки

Новости » Политика    05.08.2019 - 14:24
Иран заявил о готовности полностью выйти из ядерной сделки
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

Министр призвал стороны "активизировать свои усилия по защите экономики Ирана от санкций США"

Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны-участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана. Об этом на пресс-конференции заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

Кроме этого, министр призвал стороны "активизировать свои усилия по защите экономики Ирана от санкций США".

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

РБК-Украина писало, что Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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