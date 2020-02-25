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Власти Ирана подтвердили 16 смертей от коронавируса

Новости » В мире     25.02.2020 - 16:50
Власти Ирана подтвердили 16 смертей от коронавируса
Фото: коронавирус в Иране (twitter.com/Tabeen6)

Официальное количество заболевших коронавирусом в Иране составляет 95 человек

Власти Ирана официально подтвердили 16 смертей в результате вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ирана, сообщает Reuters.

Как отметили в местном Минздраве, в четверг зафиксировали две новые смерти от коронавируса, а также 35 новых случаев заболевания. На данный момент по всей стране инфицирование коронавирусом подтверждено у 95 человек.

При этом местные СМИ обвиняют местные власти в сокрытии реальной информации о количество жертв от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Иране 50 человек умерли от нового вируса. Все смертельные случаи якобы были зафиксированы в городе Кум. По официальным данным иранских властей количество жертв нового вируса, по состоянию на 24 февраля, составляло 12 человек.

При этом президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. Он назвал новый коронавирус не опаснее гриппа.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Иран в связи с распространением коронавируса.

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