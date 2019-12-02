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Помпео напомнил Европе об угрозе от России

Новости » Общество     02.12.2019 - 08:51
Помпео напомнил Европе об угрозе от России
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил Европе об угрозах, которые исходят от России, Китая и Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепа в связи с началом работы обновленного состава Европейской комиссии и сменой главы Европейского совета.

Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС для достижения общих целей. Среди них - укрепление торговых отношений, содействие европейской энергетической независимости, а также противодействие общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, к которым относятся угрозы со стороны России, Китая и Ирана.

Также госсекретарь США поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность главы Еврокомиссии и добавил, что Вашингтон нацелен на укрепление трансатлантического партнерства с ЕС.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени и с ней надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против России. Она напомнила об российской аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.

Отметим, в воскресенье, 1 декабря, новый состав Европейской комиссии приступил к исполнению полномочий после формальной процедуры утверждения Евросоветом и Европарламентом.

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