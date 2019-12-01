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Новый состав Еврокомиссия приступил к работе

Новости » В мире     01.12.2019 - 17:02
Новый состав Еврокомиссия приступил к работе
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Их полномочия вступили в силу 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, новый состав Европейской комиссии приступил к исполнению полномочий после формальной процедуры утверждения Евросоветом и Европарламентом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Новый состав Еврокомиссии начал деятельность в день 10-й годовщины с момента подписания Лиссабонского соглашения ЕС, которое стало определяющим документом для реформирования и сохранения единства Европейского Союза.

"С сегодняшнего дня мы являемся стражами Соглашений ЕС и охранниками Лиссабонского духа. Я чувствую эту ответственность", - отметила Урсула фон дер Ляен, новая глава Еврокомиссии.

По ее словам, благодаря ЕС Европа избавилась от тирании, превратилась в континент мира с правами и свободами для людей, которые являются большими чем где-либо в других частях мира.

"Но Европа - это не только сокровище, которое мы унаследовали. Европа является обещанием. Европа является будущим. Европа является чем-то таким, что мы должны строить - кирпич за кирпичом, день ко дню", - резюмировала Урсула фон дер Ляен.

Она также отметила, что перед Еврокомиссией стоит задача достойно сопровождать такие изменения.

Напомним, ранее был опубликован состав новых членов Еврокомиссии. За новую комиссию проголосовал 461 депутат Европарламента, а 157 проголосовали против и 89 воздержались.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил новую главу Еврокомиссии с избранием.

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