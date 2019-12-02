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Помпео нагадав Європі про загрозу від Росії

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 08:51
Помпео нагадав Європі про загрозу від Росії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон розраховує на співпрацю з новим керівництвом ЄС

Держсекретар США Майк Помпео нагадав Європі про загрози, які виходять від Росії, Китаю та Ірану. Про це йдеться в заяві Держдепу у зв'язку з початком роботи оновленого складу Європейської комісії та зміною голови Європейської ради.

Помпео заявив, що Вашингтон розраховує на співпрацю з новим керівництвом ЄС для досягнення загальних цілей. Серед них - зміцнення торговельних відносин, сприяння європейської енергетичної незалежності, а також протидія спільним викликам безпеки і демократичних цінностей, до яких належать загрози з боку Росії, Китаю та Ірану.

Також держсекретар США привітав Урсулу фон дер Ляйєн зі вступом на посаду глави Єврокомісії і додав, що Вашингтон націлений на зміцнення трансатлантичного партнерства з ЄС.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу і з нею треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти Росії. Вона нагадала про російську анексію Криму і спробах максимально розділити Європу.

Зазначимо, що в неділю, 1 грудня, новий склад Європейської комісії приступив до виконання повноважень після формальної процедури затвердження Еврорадою і Європарламентом.

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