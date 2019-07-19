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Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ

Новости » Политика    19.07.2019 - 10:06
Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ
Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Урсула фон дер Ляйен напомнила об российской аннексии Крыма

РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени и с ней надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против России. Об этом заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает La Repubblica.

Урсула фон дер Ляйен напомнила об российской аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог... Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - заявила она.

Напомним, Европарламент 16 июля  утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Она станет первой женщиной на посту главы Европейской комиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

До этого министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку. Она хочет сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

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