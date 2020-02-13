В Мюнхене США поднимут вопрос противодействия российской агрессии в Украине

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Делегацию США на переговорах будет представлять руководитель бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа Филипп Рикер

Во время Мюнхенской конференции безопасности делегация США намерена провести переговоры с ключевыми союзниками и партнерами по координации глобальных вызовов, включая необходимость противодействия российской агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США

Американскую делегацию на переговорах будет представлять руководитель бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США посол Филип Рикер.

Он также присоединится к работе государственного секретаря США Майкла Помпео во время мероприятий на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

После Мюнхена Рикер отправится с визитами в Париж и Брюссель. Там он в частности будет говорить об укреплении трансатлантических отношений для преодоления проблем безопасности во всем мире.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что министры Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в нормандском формате на полях MSC2020. Он также добавил, что министерские встречи не должны заменять полноценный саммит, на который возлагаются большие надежды.