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Поможет распространять правду. Украинская IT-компания предоставляет бесплатный доступ на год к VPN

Автор: Сергей Пышкин

Украинский VPN-сервис от IT-компании MacPaw стал бесплатным на год. Это поможет распространять правду и сохранять цифровую безопасность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"VPN-сервис Clear VPN украинской IT-компании MacPaw предоставляет бесплатный доступ на год. Доступ можно получить по промо-коду SAVEUKRAINE", - пишет народный депутат.

Такой шаг от компании поможет делиться правдой с миром касаемо преступлений Российской Федерации против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что группа хакеров Anonymous объявили войну президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами". Позавчера они взломали базу данных Минобороны России.

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