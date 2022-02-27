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Допоможе поширювати правду. Українська IT-компанія надає безплатний доступ на рік до VPN

Автор: Сергій Пишкін

Український VPN-сервіс від IT-компанії MacPaw став безкоштовним на рік. Це допоможе поширювати правду й зберігати цифрову безпеку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"VPN-сервіс Clear VPN української IT-компанії MacPaw надає безкоштовний доступ на рік. Доступ можна отримати за промокодом SAVEUKRAINE", - пише народний депутат.

Такий крок від компанії допоможе ділитися правдою зі світом щодо злочинів Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Позавчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.

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