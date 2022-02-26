"Покажем каждый скелет в шкафу": хакеры Anonymous объявили войну Путину

Известные хакеры Anonymous записали личное обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Объявили войну лидеру страны и обещают "заткнуть ему рот его же грязными деньгами".

"Вы, наверное, помните, как в 2018 году наша группа взломала сайт "Роскомнадзора"? Мистер Путин, Вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь мы слили данные Минобороны России. Там были почта и пароли и теперь эта база в свободном доступе в Twitter. Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции - стыд. Вы угрожаете этим странам, если они вступят в НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля и Russia Today и другие сайты связанные с российскими властями", – заявили Anonymous.

Как отмечают хакеры, это вопрос времени, когда они обнаружат всю грязь, которую Путин пытается скрыть от населения, которому же он постоянно врет.

"Мы покажем каждый скелет в шкафу. Сейчас мы требуем восстановить права украинского народа и уйти в отставку", - добавили Anonymous.