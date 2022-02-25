Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России
Группа хакеров Anonymous взломали базу данных Минобороны России. В частности, были слиты телефоны, почта и имена сотрудников ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter хакеров.
Хакеры Anоnymous заявили о начале кибервойны с Россией. На ряд российских правительственных сайтов со вчерашнего дня, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки, некоторые ресурсы защищаются путем блокировки доступа.
Ситуация серьезная для РФ. Если раньше ключевой проблемой в подобных случаях были группировки киберпреступников, то сейчас в инцидентах могут быть замешаны государственные военные структуры.
Ознакомиться с базой данных можно здесь.
Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.