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Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России

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Пятница 25 февраля 2022 23:00
Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России Фото: Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Группа хакеров Anonymous взломали базу данных Минобороны России. В частности, были слиты телефоны, почта и имена сотрудников ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter хакеров.

Хакеры Anоnymous заявили о начале кибервойны с Россией. На ряд российских правительственных сайтов со вчерашнего дня, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки, некоторые ресурсы защищаются путем блокировки доступа.

Ситуация серьезная для РФ. Если раньше ключевой проблемой в подобных случаях были группировки киберпреступников, то сейчас в инцидентах могут быть замешаны государственные военные структуры.

Ознакомиться с базой данных можно здесь.

Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

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