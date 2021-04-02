С помощью песка "Укрзализныцю" ограбили на 9 млн гривен

Сотрудник "Укрзализныци" не проверил объемы поставленного песка на строительстве железной дороги Киев-Борисполь. В результате компания-подрядчик отгрузила почти в два раза меньше, чем было предусмотрено договором. Таким образом у УЗ похитили 9 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, компания "Киев песок" заключила договор с филиалом "Укрзализныци" "Юго-Западная железная дорога" на поставку 60 тысяч кубометров песка на строительство железной дороги Киев-Борисполь. Подрядчику перевели на счет 21,4 млн гривен. Однако фактически было поставлено лишь 35 тысяч кубометров. В ведомстве отметили, что сотрудник филиала "Укрзализныци" не проверил объемы поставленного песка. В результате заказчик понес убытки на сумму почти 9 млн гривен. Эти деньги, утверждают в прокуратуре, присвоил экс-директор компании-поставщика. В отношении него в суд направлено обвинительное заключение.