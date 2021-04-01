"Укрзализныци" необходима реформа, изменение тарифов не спасет ее от упадка, - эксперт

Для формирования справедливых тарифов на услуги "Укрзализныци" и выведения компании из кризиса необходимо осуществить ее реформу, а не регулярно увеличивать тарифы.

По его словам, необходимость реформирования УЗ и создание конкурентной среды в отрасли регулярно пытаются подменить постоянным повышением тарифов, хотя тарифы на грузовые перевозки и без того имеют высокую рентабельность.

"В целом грузовые перевозки "Укрзализныци" чрезвычайно прибыльные. В 2019 году положительный операционный результат сегмента грузовых перевозок составил почти 20 млрд грн с рентабельностью 27%. Подавляющее большинство клиентов УЗ о такой рентабельности может только мечтать", - объяснил Гусь.

Однако, он подчеркнул, что УЗ путем прибыльных грузовых перевозок субсидирует убыточные пассажирские, в результате компания несет убытки.

"Заработанные на грузах средства УЗ вынуждена в основном тратить на покрытие убытков пассажирских перевозок (результат 2019 года - минус 12,8 млрд грн с рентабельностью минус 130%)", - отметил Гусак.

Он подчеркнул: за предложениями по "унификации" или "сближения" тарифных классов часто пытаются скрыть повышение тарифов для отдельных категорий грузов (как правило, 1-го класса). При этом соответствующее снижение тарифов, в частности 3-го класса, не предлагают.

"Поэтому в обсуждениях следует четко различать, где "сближение", а где простое повышение тарифов нереформированной государственной монополии во время мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавирус", - отметил Гусак.

По его словам подобные повышения тарифов имеют обратный эффект - из украинской железной дороги убегают клиенты. В частности, с 2016 по 2019 год железнодорожные перевозки в Украине упали на почти 10%, или на 30 млн тонн, тогда как автомобильные перевозки в этот же период возросли на 50% (на 67 млн тонн).

"Для обеспечения справедливых тарифов необходимо наконец осуществить реформу "Укрзалізниці" и создать условия для развития конкуренции. Грузовые перевозки должны покрывать убытки от пассажирских перевозок или обеспечивать уплату огромного налога на землю под путями (4 млрд грн). Такой украинский налог на железную дорогу почти не имеет аналогов в мире", - подытожил Гусь.