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СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци"

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 12:17
СБУ разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци" Фото: мост (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам сделки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, дельцы организовали сделку во время восстановления железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

СБУ установила, что должностные лица регионального филиала "Юго-западная железная дорога" действовали совместно с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они вдвое завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ разоблачило схему хищения средств (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила присвоение коммерсантами имущества ЗАО "Укргидроэнерго" более чем на 32 млн гривен.

Кроме того, СБУ разоблачила в Черкассах хищение около млн гривен на строительство диспетчерской станции скорой помощи. Реальную стоимость и объемы соответствующих работ искусственно завысили.

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