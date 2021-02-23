Бывшего топ-менеджера УЗ разоблачили на миллионных хищениях

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении миллионов гривен. Эти средства выделялись на ремонт подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .

По данным СБУ, чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. На самом деле работы фактически выполняли работники "Укрзализныци" с использованием запчастей неизвестного происхождения. Ремонт проходил в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.

Экспертиза установила, что "Укрзализныце" нанесен ущерб на более 58 млн гривен, из-за чего незаконно была занижена налогооблагаемая база на 6,4 млн гривен.

Бывшему топ-менеджеру сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. СБУ не раскрывает его имя.