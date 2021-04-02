З допомогою піску "Укрзалізницю" пограбували на 9 млн гривень
Працівник "Укрзалізниці" не перевірив обсяги поставленого піску на будівництво залізниці Київ-Бориспіль. В результаті компанія-підрядник відвантажила майже в два рази менше, ніж було передбачено договором. Таким чином у УЗ викрали 9 млн гривень.
Про це повідомила пресс-служба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, компанія "Київ пісок" уклала договір з філією "Укрзалізниці" "Південно-Західна залізниця" на поставку 60 тисяч кубометрів піску на будівництво залізниці Київ-Бориспіль. Підряднику перевели на рахунок 21,4 млн гривень. Проте фактично було поставлено лише 35 тисяч кубометрів.
У відомстві зазначили, що співробітник філії "Укрзалізниці" не перевірив обсяги поставленого піску. В результаті замовник зазнав збитків на суму майже 9 млн гривень. Ці гроші, твердять у прокуратурі, присвоїл екс-директор компанії-постачальника. Стосовно нього до суду направлено обвинувальний висновок.
Нагадаємо, генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що для формування справедливих тарифів на послуги "Укрзалізниці" і виведення компанії з кризи необхідно здійснити її реформу, а не регулярно збільшувати тарифи.
Відзначимо, в лютому СБУ викрила колишнього топ-менеджера "Укрзалізниці" на розкраданні мільйонів гривень, які виділялися на ремонт рухомого складу. Для цього чиновник залучав до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу.
Раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання грошей "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту.