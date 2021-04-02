З допомогою піску "Укрзалізницю" пограбували на 9 млн гривень

Працівник "Укрзалізниці" не перевірив обсяги поставленого піску на будівництво залізниці Київ-Бориспіль. В результаті компанія-підрядник відвантажила майже в два рази менше, ніж було передбачено договором. Таким чином у УЗ викрали 9 млн гривень.

Про це повідомила пресс-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, компанія "Київ пісок" уклала договір з філією "Укрзалізниці" "Південно-Західна залізниця" на поставку 60 тисяч кубометрів піску на будівництво залізниці Київ-Бориспіль. Підряднику перевели на рахунок 21,4 млн гривень. Проте фактично було поставлено лише 35 тисяч кубометрів. У відомстві зазначили, що співробітник філії "Укрзалізниці" не перевірив обсяги поставленого піску. В результаті замовник зазнав збитків на суму майже 9 млн гривень. Ці гроші, твердять у прокуратурі, присвоїл екс-директор компанії-постачальника. Стосовно нього до суду направлено обвинувальний висновок.