За помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области мужчина инициативно пошел на сотрудничество с представителями Вооруженных сил России.

Предатель предоставлял оккупантам:

информацию о расположении блок-постов тероборони;

исчерпывающие данные о местных жителях, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;

"сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей тероборони и членов их семей.

Кроме того, мужчина помогал захватчикам совершать акты мародерства, в частности, "наводил" на заброшенные дома и "присоединялся к процессу".

В обмен на свою лояльность он получил от россиян "гарантии личной безопасности".