За помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным 58-летнего жителя села Победа в государственной измене, и определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области мужчина инициативно пошел на сотрудничество с представителями Вооруженных сил России.
Предатель предоставлял оккупантам:
Кроме того, мужчина помогал захватчикам совершать акты мародерства, в частности, "наводил" на заброшенные дома и "присоединялся к процессу".
В обмен на свою лояльность он получил от россиян "гарантии личной безопасности".
Напомним, Апелляционный суд Черкасс увеличил залог для местного депутата Александра Замирайло, который подозревается в коллаборационизме, с 208 тысяч гривен до 1 млн и 1 тысячи гривен.
Кроме этого, правоохранители задержали в Киеве мошенника, предлагавшего эвакуацию из зоны боевых действий.
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