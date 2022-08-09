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За помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: за помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным 58-летнего жителя села Победа в государственной измене, и определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области мужчина инициативно пошел на сотрудничество с представителями Вооруженных сил России.

Предатель предоставлял оккупантам:

  • информацию о расположении блок-постов тероборони;
  • исчерпывающие данные о местных жителях, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;
  • "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей тероборони и членов их семей.

Кроме того, мужчина помогал захватчикам совершать акты мародерства, в частности, "наводил" на заброшенные дома и "присоединялся к процессу".

В обмен на свою лояльность он получил от россиян "гарантии личной безопасности".

Напомним, Апелляционный суд Черкасс увеличил залог для местного депутата Александра Замирайло, который подозревается в коллаборационизме, с 208 тысяч гривен до 1 млн и 1 тысячи гривен.

Кроме этого, правоохранители задержали в Киеве мошенника, предлагавшего эвакуацию из зоны боевых действий.

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