За допомогу окупантам мешканця Київської області засудили до 15 років тюрми

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним 58-річного мешканця села Перемога у державній зраді, та визначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київської області чоловік ініціативно пішов на співпрацю з представниками Збройних сил Росії.
Зрадник надавав окупантам:
Крім того, чоловік допомагав загарбникам вчиняти акти мародерства, зокрема, "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".
В обмін на свою лояльність він отримав від росіян "гарантії особистої безпеки".
Нагадаємо, Апеляційний суд Черкас збільшив заставу для місцевого депутата Олександра Замирайла, що підозрюється в колабораціонізмі, з 208 тисяч гривень до 1 млн і 1 тисячі гривень.
Окрім цього, правоохоронці затримали у Києві шахрая, який пропонував евакуацію із зони бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.