За допомогу окупантам мешканця Київської області засудили до 15 років тюрми

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним 58-річного мешканця села Перемога у державній зраді, та визначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

В обмін на свою лояльність він отримав від росіян "гарантії особистої безпеки".

Крім того, чоловік допомагав загарбникам вчиняти акти мародерства, зокрема, "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".

Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київської області чоловік ініціативно пішов на співпрацю з представниками Збройних сил Росії.

Нагадаємо, Апеляційний суд Черкас збільшив заставу для місцевого депутата Олександра Замирайла, що підозрюється в колабораціонізмі, з 208 тисяч гривень до 1 млн і 1 тисячі гривень.

Окрім цього, правоохоронці затримали у Києві шахрая, який пропонував евакуацію із зони бойових дій.

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