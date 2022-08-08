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Обещал эвакуацию из зоны боевых действий. В Киеве задержали мошенника

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 17:41
Обещал эвакуацию из зоны боевых действий. В Киеве задержали мошенника Фото: в Киеве задержали мошенника, который обещал эвакуацию из опасных территорий (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенника, который предлагал эвакуацию из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 23-летний житель Киева организовал мошенническую схему. В марте 2022 года он разместил в соцсетях объявление о якобы эвакуации из зоны боевых действий. За свои "услуги" он требовал от 5 тысяч гривен с полной предоплатой.

Мошенник втирался в доверие, получал деньги от потерпевших и не выходил на связь. Таким образом парень обманул трех женщин из Донецкой области.

Афериста удалось задержать. По месту его проживания нашли мобильные телефоны и банковские карты.

Проверяется причастность подозреваемого к совершению не менее 20 аналогичных преступлений. Мошеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, полиция разоблачила мужчину, который обещал вернуть бойца ВСУ из плена.

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