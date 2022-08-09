Черкасского депутата-коллаборанта отпустили под залог. А потом увеличили его

Апелляционный суд Черкасс увеличил залог для местного депутата Александра Замирайло, который подозревается в коллаборационизме. Накануне он был освобожден из-под стражи под залог в 208 тысяч гривен.

Сообщается, что прокуратура требовала назначить залог в размере 1 млн и 1 тысячи гривен. Помимо того, есть объективные предположения, что он может уклониться от явки суд, поскольку при обыске у него нашли билет в Болгарию.

Сам подозреваемый отметил, что сумма залога была рассчитана из доходов, которых у него нет с 2020 года. А в Болгарии он якобы хотел навестить сына. В результате суд апелляционную жалобу удовлетворил и определил залог в размере 1 млн и 1 тысячи гривен.