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Помогать победителям всегда приятнее: Кулеба объяснил, как мир отреагирует на успех контрнаступления

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Успехи украинских военных в контрнаступлениях совершенно непосредственным образом повлияли на желание наших партнеров помогать Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть общее правило, что победителям хочется помогать больше и помогать победителям всегда приятнее. Поэтому чем больше Украина будет добывать побед, тем большей будет, во-первых, внимание к нашим усилиям, а во-вторых, тем более мотивировано партнеры будут поддерживать Украину, поскольку будут видеть конкретные результаты своей поддержки", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что очень тяжело, когда нет каких-то ярких результатов.

"Тогда начинают наши скептики и оппоненты разгонять аргументы "смотрите, мы им помогаем, сами чем-то жертвуем ради этого, а результата все равно нет". Когда есть результат, работать всегда намного лучше, проще и это укрепляет, в том числе, переговорную позицию", - добавил министр.

Напомним, за последние несколько дней украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов на юге. При этом в Харьковской области деоккупировано уже около 40 населенных пунктов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, так как это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые оккупанты могут использовать как оборонительные траншеи.

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