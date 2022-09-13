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Допомагати переможцям завжди приємніше: Кулеба пояснив, як світ відреагує на успіх контрнаступу

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Успіхи українських військових у контрнаступах абсолютно безпосереднім чином вплинули на бажання наших партнерів допомагати Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є загальне правило, що переможцям хочеться допомагати більше і допомагати переможцям завжди приємніше. Тому чим більше Україна буде здобувати перемог, тим більшою буде, по-перше, увага до наших зусиль, а по-друге, тим більше мотивовано партнери будуть підтримувати Україну, оскільки будуть бачити конкретні результати своєї підтримки", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що дуже важко, коли немає якихось яскравих результатів.

"Тоді починають наші скептики і опоненти розганяти аргументи"дивіться, ми їм допомагаємо, самі чимось жертвуємо заради цього, а результату все одно немає". Коли є результат, працювати завжди набагато краще, простіше і це зміцнює в тому числі переговорну позицію", - додав міністр.

Нагадаємо, за останні кілька днів українські військові звільнили вже 13 населених пунктів на півдні. При цьому в Харківській області деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, бо це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які окупанти можуть використовувати як оборонні траншеї.

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