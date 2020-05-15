Поммпео осудил попытку Китая украсть результаты исследований коронавируса

Помпео призвал "прекратить эту злонамеренную деятельность"

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, осуждающим попытки Китая похитить американскую интеллектуальную собственность и данные, связанные с исследованиями о COVID-19, о чем 13 мая предупредили Федеральное бюро расследований и Управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Помпео, потенциальная кража этой информации ставит под угрозу получение безопасных и эффективных методов лечения

"Соединенные Штаты призывают КНР прекратить эту злонамеренную деятельность... Поведение КНР в киберпространстве является продолжением контрпродуктивных действий страны во время пандемии COVID-19. В то время, как Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сотрудничают, обеспечивая коллективные и транспарентные усилия во имя спасения человеческих жизней, КНР продолжает подавлять голоса ученых, журналистов и (остальных) граждан и распространять дезинформацию, усугубляющую этого кризиса в сфере здравоохранения", - сказал Помпео.

Ранее Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации.

РБК-Украина писало, что ранее в попытках кражи информации о коронавирусе обвинили Россию. По мнению властей Британии, РФ и Иран взламывали сети университетов и ученых, занимающихся изучением COVID-19.

Автор: Инна Собора