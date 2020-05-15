Помпео засудив спробу Китаю вкрасти результати досліджень коронавіруса

Помпео закликав "припинити цю зловмисну діяльність"

Держсекретар США Майк Помпео виступив з заявою, що засуджує спроби Китаю викрасти американську інтелектуальну власність і дані, пов'язані з дослідженнями COVID-19, про що 13 травня попередили Федеральне бюро розслідувань і Управління з кібербезпеки і безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Помпео, потенційна крадіжка цієї інформації ставить під загрозу отримання безпечних та ефективних методів лікування

"Сполучені Штати закликають КНР припинити цю зловмисну діяльність... Поведінка КНР в кіберпросторі є продовженням контрпродуктивних дій країни під час пандемії COVID-19. В той час, як Сполучені Штати і наші союзники і партнери співпрацюють, забезпечуючи колективні та транспарентні зусилля в ім'я порятунку людських життів, КНР продовжує придушувати голоси учених, журналістів і (інших) громадян і поширювати дезінформацію, яка погіршує цю кризу у сфері охорони здоров'я", - сказав Помпео.

Раніше Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження коронавіруса, які проводять американські організації.

РБК-Україна писало, що раніше в спробах крадіжки інформації про коронавирусе звинуватили Росію. На думку влади Британії, РФ і Іран зламували мережі університетів і вчених, що займаються вивченням COVID-19.

Автор: Инна Собора