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Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:14
Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В аналогичном обвинили и Иран

Британия обвинила Россию и Иран в кибератаках, чтобы заполучить данные о британских вакцинах от коронавируса и тестах. Об этом сообщает Daily Mail.

Эти две страны обвинили в том, что они взламывают сети университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса.

В частности, британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок издал директиву, позволяющую разведке "бороться с иностранными шпионами" в сфере здравоохранения.

Напомним, Служба безопасности Украины в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19. Все 193 страны Генассамблеи ООН проголосовали за призыв не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса. Резолюция также предполагается общедоступность лекарств и защитных средств от COVID-19.

Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.

Российские агитаторы активизировали призывы к нарушению карантина в Украине, - СБУ Вакцина от коронавируса будет готова до конца года, - Трамп
Новости Украины Российская ФедерацияИранВеликобританиякибератакаВакцина
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