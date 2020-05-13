ФБР обвинило Китай в попытке кражи результатов исследований коронавируса

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ФБР расследует взлом американских организаций киберсубъектами, связанными с КНР

Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФБР.

В ФБР заявили, что секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, проводящие исследования коронавируса, являются наиболее вероятными целями для кибер-атак.

"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенный связанными с КНР кибер-субъектами и охотниками за данными. Эти лица были замечены в попытках выявить и незаконно получить ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", - говорится в заявлении.

Дополнительные технические детали, касающиеся угрозы со стороны Китая, ФБР пообещала опубликовать в ближайшие дни.

Ранее в попытках кражи информации о коронавирусе обвинили Россию. По мнению властей Британии, РФ и Иран взламывали сети университетов и ученых, занимающихся изучением COVID-19.

Президент США Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Китай отвергает все обвинения. Несколько дней назад посол КНР в Берлине Ву Кен заявил, что Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение вируса.