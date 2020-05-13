ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФБР обвинило Китай в попытке кражи результатов исследований коронавируса

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 17:52
ФБР обвинило Китай в попытке кражи результатов исследований коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

ФБР расследует взлом американских организаций киберсубъектами, связанными с КНР

Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФБР.

В ФБР заявили, что секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, проводящие исследования коронавируса, являются наиболее вероятными целями для кибер-атак.

"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенный связанными с КНР кибер-субъектами и охотниками за данными. Эти лица были замечены в попытках выявить и незаконно получить ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", - говорится в заявлении.

Дополнительные технические детали, касающиеся угрозы со стороны Китая, ФБР пообещала опубликовать в ближайшие дни.

Ранее в попытках кражи информации о коронавирусе обвинили Россию. По мнению властей Британии, РФ и Иран взламывали сети университетов и ученых, занимающихся изучением COVID-19.

Президент США Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. Китай отвергает все обвинения. Несколько дней назад посол КНР в Берлине Ву Кен заявил, что Китай открыт для независимого международного расследования, которое поможет установить происхождение вируса.

Теги Новости Украины КитайФБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь