Поминальний обід завершився лікарнею: у Миколаївській області сталось масове отруєння

11:00 26.05.2026 Вт
2 хв
До медичних закладів звернулись вже кілька десятків людей, всі в стаціонарі
aimg Ірина Костенко
У Миколаївській області чимало людей потрапило до лікарні з отруєнням (фото ілюстративне: Getty Images)

Правоохоронці з'ясовують обставини масового отруєння людей у Миколаївській області. Відомо, що всі вони відвідували поминальний обід у Кривоозерській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію відділу комунікації поліції Миколаївської області.

Що відомо про обставини та місце отруєння

Українцям розповіли, що 25 травня під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили інформацію про чисельні випадки отруєння мешканців Первомайського району.

Уточнюється, що це сталось після відвідування поминального обіду.

Правоохоронці з'ясували, що захід був організований 22 травня власником одного з тимчасово зачинених кафе на території Кривоозерської громади.

"Повідомлення про подію правоохоронці відділення поліції №3 Первомайського райвідділу зареєстрували до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", - повідомили у поліції.

Скільки людей вже звернулися до медиків

Згідно з інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що станом на ранок 26 травня до медичних закладів району звернулися 22 людини.

Серед них - дворічна дитина.

Зазначається, що всі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні.

"Їм надається необхідна медична допомога, життю та здоров'ю громадян нічого не загрожує", - констатували у поліції.

Повідомляється також, що для встановлення джерела отруєння та причини його виникнення фахівці проводять:

  • санітарно-епідеміологічні обстеження;
  • лабораторні дослідження.

"Наразі співробітники поліції встановлюють усі обставини та надають події правової кваліфікації", - підсумували у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

