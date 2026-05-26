Поминальный обед закончился больницей: в Николаевской области произошло массовое отравление

Что известно об обстоятельствах и месте отравления

Украинцам рассказали, что 25 мая во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили информацию о многочисленных случаях отравления жителей Первомайского района.

Уточняется, что это произошло после посещения поминального обеда.

Правоохранители выяснили, что мероприятие было организовано 22 мая владельцем одного из временно закрытых кафе на территории Кривоозерской громады.

"Сообщение о происшествии правоохранители отделения полиции №3 Первомайского райотдела зарегистрировали в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщили в полиции.

Сколько людей уже обратились к медикам

Согласно информации правоохранителей, предварительно установлено, что по состоянию на утро 26 мая в медицинские учреждения района обратились 22 человека.

Среди них - двухлетний ребенок.

Отмечается, что все пациенты находятся на стационарном лечении.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - констатировали в полиции.

Сообщается также, что для установления источника отравления и причины его возникновения специалисты проводят:

санитарно-эпидемиологические обследования;

лабораторные исследования.

"Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и предоставляют событию правовую квалификацию", - подытожили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.