"Помилки 2014 року" не повинні повторитися: Мерц запевнив Україну у гарантуванні безпеки

Військова підтримка України

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із главами урядів інших країн ЄС заявив про намір сформувати місію під європейським керівництвом за підтримки США.

Її завданням має стати допомога ЗСУ, а також забезпечення безпеки повітряного простору і морських шляхів. Передбачається, що операції можуть відбуватися і безпосередньо на території України.

Декларацію за підсумками берлінських переговорів підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції, а також керівники інституцій Європейського Союзу. З боку США офіційної реакції поки не було.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом 5 статті Північноатлантичного договору. Politico з посиланням на джерела написало про те, що така пропозиція дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до Різдва.

При цьому, за даними видання, наступні пропозиції Вашингтона вже можуть бути менш вигідними для України.