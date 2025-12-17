"Ошибки 2014 года" не должны повториться: Мерц заверил Украину в обеспечении безопасности

Военная поддержка Украины

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с главами правительств других стран ЕС заявил о намерении сформировать миссию под европейским руководством при поддержке США.

Ее задачей должна стать помощь ВСУ, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и морских путей. Предполагается, что операции могут происходить и непосредственно на территории Украины.

Декларацию по итогам берлинских переговоров подписали лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также руководители институтов Европейского Союза. Со стороны США официальной реакции пока не было.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые являются аналогом 5 статьи Североатлантического договора. Politico со ссылкой на источники написало о том, что такое предложение действительно, только если договоренность согласуют до Рождества.

При этом, по данным издания, следующие предложения Вашингтона уже могут быть менее выгодными для Украины.