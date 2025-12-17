ua en ru
"Помилки 2014 року" не повинні повторитися: Мерц запевнив Україну у гарантуванні безпеки

Німеччина, Середа 17 грудня 2025 17:41
"Помилки 2014 року" не повинні повторитися: Мерц запевнив Україну у гарантуванні безпеки Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив уряд України у наданні всебічних гарантій безпеки. Він наголосив, що "помилки 2014 року" після анексії Криму не мають повторитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Мерц підкреслив, що "помилки 2014 року" після анексії Кримського півострова не повинні повторитися.

"Україна не повинна залишатися без гарантій безпеки і піддаватися впливу Росії", - наголосив він.

За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Військова підтримка України

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із главами урядів інших країн ЄС заявив про намір сформувати місію під європейським керівництвом за підтримки США.

Її завданням має стати допомога ЗСУ, а також забезпечення безпеки повітряного простору і морських шляхів. Передбачається, що операції можуть відбуватися і безпосередньо на території України.

Декларацію за підсумками берлінських переговорів підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції, а також керівники інституцій Європейського Союзу. З боку США офіційної реакції поки не було.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом 5 статті Північноатлантичного договору. Politico з посиланням на джерела написало про те, що така пропозиція дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до Різдва.

При цьому, за даними видання, наступні пропозиції Вашингтона вже можуть бути менш вигідними для України.

Фрідріх Мерц Анексія Криму Війна в Україні
Новини
