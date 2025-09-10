Не помилка, а ескалація: в Німеччині обіцяють Росії жорстку відповідь за атаку на Польщу

Зазначимо, міністерство оборони Росії прилюдно збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився.

Російські дрони у Польщі

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників, з яких чотири вдалося збити. В МВС Польщі повідомили, що ідентифіковано сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.